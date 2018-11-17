АвтоВАЗ продает машины по программе специальных предложений в ноябре

Тольятти, Самарская область, , 16:01 — REGNUM Российский автопроизводитель АвтоВАЗ продает некоторые модели Lada в ноябре по специальным предложениям, сообщает 17 ноября статистическое агентство «Автостат».

Так, по программе Трейд-ин, те кто соберутся приобрести в ноябре модели Lada, смогут сэкономить от 20 до 40 тысяч рублей в зависимости от участвующей в акции модели. Также, по программе автокредита LADA Finance при покупке в ноябре автомобиля Lada можно будет получить выгоду от 30 до 50 тысяч рублей.

Кроме этого действует специальное предложение на модели Lada: трехдверную 4×4, 4×4 Bronto и пикап Granta, выгода от покупки которых в ноябре составит от 30 до 50 тысяч рублей. Также в этот месяц будут действовать особые условия на покупку в лизинг автомобилей Lada Largus — 50 тысяч на фургон и 40 тысяч на пассажирский универсал. При этом собственная программа LADA Leasing обеспечивает приобретение автомобиля на наиболее выгодных условиях кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Отметим, как ранее сообщалось, по итогам 9 месяцев текущего года АвтоВАЗ увеличил свои продажи в России на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день официальная дилерская сеть Lada в России является крупнейшей в стране и насчитывает до 300 дилерских центров.