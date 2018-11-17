Porsche разработала для Panasonic дизайн стиральной машины

Токио, , 14:49 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche разработал дизайн стиральной машины для японской машиностроительной компании Panasonic. Об этом сообщает Bloomberg.

Стиральная машина Alpha 2018 стала ярким примером международного сотрудничества. Бытовая техника, дизайн которой разработала немецкая компания, будет производиться Японской фирмой специально для рынка Китая.

Представитель Panasonic Тецуро Хомма сообщил, что в новой стиральной машине используются последние достижения технологий «умных вещей». Программу для стиральной машины можно составить на мобильном устройстве и отправить через Wi-Fi.

Хомма отметил, что в других странах потребители не захотят переплачивать за ультрасовременные возможности, а в Китае наблюдается всплеск интереса к «умным вещам».

«Никто не принимает новые технологии, так как это делают китайцы», — отметил представитель Panasonic.

Отметим, Panasonic стала одной из первых японских компаний, открывших подразделение в Китае. В 1987 году Panasonic открыла завод по производству телевизоров в Пекине.

Сейчас в Panasonic рассматривает Китай уже не как производственный центр, а скорее как потребительский рынок. Объемы продаж Panasonic в Китае уступают только продажам в Японии.