Голосовой помощник Huawei заговорит не только по-китайски

Пекин, , 13:35 — REGNUM Китайская компания Huawei будет выпускать мобильные устройства с собственным голосовым помощником за пределами Китая. Об этом сообщает CNBC.

Сейчас на смартфонах Huawei в качестве звукового помощника используются программы Google Assistant и Amazon Alexa. Исключение составляет китайский рынок, на котором устройства Huawei выпускаются с собственным помощником Xiaoyi.

Представитель Huawei Ричард Ю сообщил, что компания разрабатывает международную версию голосового помощника. Ричард Ю отметил, что компания продолжит сотрудничать с Google и Amazon, однако понятно, что новый продукт Huawei станет их прямым конкурентом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре американская компания Apple зарегистрировала патент, который позволит работать голосовому помощнику Siri без доступа к интернету.