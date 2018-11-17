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Голосовой помощник Huawei заговорит не только по-китайски

Техника

Сейчас собственный звуковой помощник Huawei устанавливается только на устройствах для китайского рынка

Пекин, 17 ноября 2018, 13:35 — REGNUM  Китайская компания Huawei будет выпускать мобильные устройства с собственным голосовым помощником за пределами Китая. Об этом сообщает CNBC.

Сейчас на смартфонах Huawei в качестве звукового помощника используются программы Google Assistant и Amazon Alexa. Исключение составляет китайский рынок, на котором устройства Huawei выпускаются с собственным помощником Xiaoyi.

Представитель Huawei Ричард Ю сообщил, что компания разрабатывает международную версию голосового помощника. Ричард Ю отметил, что компания продолжит сотрудничать с Google и Amazon, однако понятно, что новый продукт Huawei станет их прямым конкурентом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре американская компания Apple зарегистрировала патент, который позволит работать голосовому помощнику Siri без доступа к интернету.

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