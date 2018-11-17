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Ракета-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus стартовала в США

Техника

Корабль доставит груз на МКС

Вашингтон, 17 ноября 2018, 12:35 — REGNUM  В США ракета-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus стартовала с космодрома в штате Виргиния. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает NASA.

Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома Валлопс в штате Виргиния в 12:01 по московскому времени. Ракета выведет на орбиту грузовой космический корабль Cygnus, который доставит на Международную космическую станцию более 3 тонн груза.

Предполагается, что к МКС космический грузовик Cygnus пристыкуется 19 ноября.

Стоит отметить, что запуск Antares с космическим кораблем Cygnus два раза переносился из-за плохой погоды.

Напомним, что ракеты-носитель Antares оснащаются российскими ракетными двигателями РД-181 после того, как в 2014 году произошла авария данной ракеты.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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