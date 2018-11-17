Суббота, 17 Ноября 2018 года
13:34:43 МСК

Volkswagen планирует потратить € 44 млрд на новые технологии

Техника

Инвестиции в новые технологии составят около третьей части всех капитальных расходов компании

Берлин, 17 ноября 2018, 12:14 — REGNUM  Немецкий концерн Volkswagen затратит 44 млрд евро в ближайшие пять лет на разработку новых технологий, которые включают в себя также беспилотники и электромобили и выпустить около 50 моделей электромобилей к 2025 году, сообщает 17 ноября Bloomberg.

Инвестиции в новые технологии составят около третьей части всех капитальных расходов компании, предусматривающих также приобретение недвижимости и модернизацию страх и строительство новых заводов.

Также в публикации отмечается, что одним из важных поводов для принятия Volkswagen такого решения, стала востребованность электромобилей компании Tesla на мировом рынке. По информации Bloomberg в 2019 году концерн планирует выпустить электрические модели брендов Porshe и Audi, а к 2020 запустить производство и продажу бюджетных электрокаров под брендом VW I.D.

Отметим, также в 2019 году Volkswagen планирует вложить 4,5 млрд евро на развитие своего производства в КНР.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить