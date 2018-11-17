Суббота, 17 Ноября 2018 года
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Xiaomi нацелилась на женскую аудиторию

Техника

Xiaomi подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией, производящей смартфоны, ориентированные на женскую аудиторию

Пекин, 17 ноября 2018, 12:18 — REGNUM  Китайские компании Xiomi и Meitu подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщает Gizmochina.

Китайская компания Meitu создала сервис MeituPic, позволяющий редактировать фотографии на мобильных устройствах. Позже компания начала производство смарфтонов, ориентированных на женщин, с улучшенными фотокамерами и специальным программным обеспечением, повышающим качество снимков.

Одна из крупных китайских компаний-производителей смартфонов Xiaomi подписала с Meitu соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Эксперты считают, что новое соглашение позволит Xiaomi получить доступ к патентам и передовым алгоритмам Meitu, которые будут использоваться в смартфонах Xiaomi.

Эта сделка продолжает политику расширения женской базы пользователей, о которой ранее заявлял президент Xiaomi Лэй Цзюнь.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году китайской компании Xiaomi удалось добиться взрывного роста на рынке смартфонов в Индии. Компания вышла на первое место по объему продаж во втором квартале года.

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