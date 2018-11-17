Программист Bitcoin назвал имя создателя криптовалюты

Палм-Бич, США, , 10:46 — REGNUM Криптовалюту Bitcoin создал бывший полицейский из Флориды Дейв Клейман, заявил один из первых программистов проекта Джефф Гарзик в интервью Bloomberg.

Джеф Гарзик начал работать с создателем криптовалюты Bitcoin, скрывающимся под псевдонимом Сатоси Накамото, с 2010 года. Вскоре он стал третьим по значимости программистом проекта, больший вклад внесли только Гавин Андресен и сам Накамото. Гарзик занимался Bitcoin до 2014 года, после чего ушел в другие проекты, также связанные с криптовалютами.

В интервью Bloomberg Гарзик назвал предполагаемого создателя Bitcoin:

«Моя личная теория заключается в том, что это Дейв Клейман из Флориды».

Дейв Клейман был офицером полиции. Авария в 1995 году привела к тому, что Клейман оказался в инвалидной коляске. После аварии он занялся компьютерной криминалистикой в городе Палм-Бич. Дейв Клейман скончался в 2013 от инфекции.

Джефф Гарзик рассказал, что когда он работал над кодом Bitcoin, то у него сложилось впечатление, что разработчик был не профессионалом, а талантливым самоучкой.

Эта гипотеза подтверждается и тем фактом, что в феврале 2018 года родственники Дейва Клеймана подали в суд на австралийца Крейга Райта, заявившего о своих правах на Bitcoin.

Напомним, первая версия Bitcoin была выпущена в 2009 году. Разработчик протокола криптовалюты тщательно скрывал свою личность, пользуясь псевдонимом, а впоследствии перестал принимать участие в работе над проектом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года бывший сотрудник американской компании SpaceX заявил, что под псевдонимом Сатоси Накамото скрывается основатель этой компании Илон Маск.