В московском технопарке разработали двигатель для беспилотников

Москва, , 10:26 — REGNUM Турбореактивный двигатель для беспилотных систем REYNOLDS R500 разработали в столичном технопарке «Калибр». Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Новый двигатель предназначен для летательных систем весом до 200 кг. Ожидается, что он будет устанавливаться на беспилотники, используемые для обследования территорий и доставки грузов.

В октябре были проведены испытания опытного образца, показавшие, что тяга составила 97% от расчетной мощности. Удельный расход топлива опытного образца на максимальной тяге составил 1,24 килограмма на килограмм-силу в час.

Сейчас проект находится на этапе подготовки к летным испытаниям.

Разработчики двигателя обсуждают возможную реализацию совместных проектов с госкорпорацией «Ростех» и Объединенной авиастроительной корпорацией. Также есть заинтересованность в новинке и у частных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года сотрудники московского технопарка «Калибр» представили электродвигатель для гибридных автомобилей ДВИТ-40.

Технопарк «Калибр» был открыт в 2015 году на базе одноименного завода. На этой площадке работает около 200 инновационных предприятий.