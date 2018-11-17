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Новый планшет iPad Pro не прошел тест на изгиб

Техника

Экран iPad Pro показал себя хорошо, но корпус устройства оказался не слишком прочным

Вашингтон, 17 ноября 2018, 08:40 — REGNUM  Новый планшетный компьютер от Apple iPad Pro не прошел тест на изгиб от блогера Зака Нельсона. Видео с краш-тестом устройства загружено на YouTube канал JerryRigEverything.

Зак Нельсон провел ряд тестов на прочность с новым планшетом от американской компании Apple.

Экран iPad Pro показал себя хорошо: различные предметы оставляли на нем только незначительные царапины.

Но корпус устройства оказался не слишком прочным, блогеру удалось сломать планшет, не прилагая значительного усилия.

Блогер призвал использовать защитные чехлы, предупредив, что планшет может сломаться, если кто-то случайно сядет на рюкзак или сумку, в которой он лежит.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября Apple представила планшет iPad Pro в двух версиях: с 11 и 12,9 дюймовыми экранами.

Цены на 11-дюймовый iPad Pro в России начинаются от 65 990 рублей, на 12,9-дюймовый — от 93 990 рублей.

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