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В Египте разработано дистанционное устройство для спасения в море

Техника

Египетские исследователи разработали электронное спасательное устройство нового поколения, которое способно работать удаленно от спасателя

Каир, 17 ноября 2018, 09:40 — REGNUM  Египетские ученые и конструкторы создали электронное спасательное плавательное устройство нового поколения, которое может работать на дистанционном управлении и вытаскивать из воды людей без помощи спасателей. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», данное устройство было разработано для предотвращения смертей на курортах, число которых возросло в последнее время.

Спасательный аппарат был разработан в Технологическом университете Ассиута и был испытан на одном из общественных пляжей Александрии — проверка была пройдена успешно. Спасательное устройство с рекордной скоростью вытаскивало тонущих людей из воды.

Мухаммад Наджи аль-Нашар, директор отдела разработки и передачи технологий в университете, отметил, что задержка спасателей при исполнении своей работы является основной причиной гибели людей, которая теперь будет предотвращена.

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Зарубежная хроника
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