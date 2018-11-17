В Египте разработано дистанционное устройство для спасения в море

Каир, , 09:40 — REGNUM Египетские ученые и конструкторы создали электронное спасательное плавательное устройство нового поколения, которое может работать на дистанционном управлении и вытаскивать из воды людей без помощи спасателей. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», данное устройство было разработано для предотвращения смертей на курортах, число которых возросло в последнее время.

Спасательный аппарат был разработан в Технологическом университете Ассиута и был испытан на одном из общественных пляжей Александрии — проверка была пройдена успешно. Спасательное устройство с рекордной скоростью вытаскивало тонущих людей из воды.

Мухаммад Наджи аль-Нашар, директор отдела разработки и передачи технологий в университете, отметил, что задержка спасателей при исполнении своей работы является основной причиной гибели людей, которая теперь будет предотвращена.