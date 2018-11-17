Суббота, 17 Ноября 2018 года
12:05:35 МСК

Samsung представил смартфон, который меняет свой цвет

Техника

Это новая версия модели Galaxy S9

Samsung представил смартфон, который меняет свой цвет
Rodion Kutsaev
Samsung

Сеул, 17 ноября 2018, 11:34 — REGNUM  Южнокорейский производитель Samsung Electronics представил смартфон Galaxy S9 в необычном корпусе: он может менять свой цвет. Продажи устройства начнутся уже на следующей неделе.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, смартфон доступен в классических цветах — чёрном, синем, фиолетовом и золотом. Новая же версия называется Polaris-blue и будет менять свой цвет от серебряного до синего. Стоимость новинки с 64 гигабайтами памяти составит 845 долларов.

Samsung заявил о планах расширить линейку доступных цветов и представить новые модели, способные менять цвет корпуса. В октябре уже был анонсирован смартфон Galaxy A9 с похожей функцией; его стоимость на несколько сотен долларов ниже.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить