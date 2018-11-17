Samsung представил смартфон, который меняет свой цвет

Сеул, , 11:34 — REGNUM Южнокорейский производитель Samsung Electronics представил смартфон Galaxy S9 в необычном корпусе: он может менять свой цвет. Продажи устройства начнутся уже на следующей неделе.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, смартфон доступен в классических цветах — чёрном, синем, фиолетовом и золотом. Новая же версия называется Polaris-blue и будет менять свой цвет от серебряного до синего. Стоимость новинки с 64 гигабайтами памяти составит 845 долларов.

Samsung заявил о планах расширить линейку доступных цветов и представить новые модели, способные менять цвет корпуса. В октябре уже был анонсирован смартфон Galaxy A9 с похожей функцией; его стоимость на несколько сотен долларов ниже.