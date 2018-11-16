Курчатовский институт реализовал уникальную разработку

Москва, , 15:27 — REGNUM 15 ноября Научно-исследовательский центр «Курчатовский институт» сообщил об успешном завершении уникальной операции по первому в истории мировой атомной энергетики отжигу корпуса 1000-мегаваттного водно-водяного реактора ВВЭР-1000 в составе первого энергоблока Балаковской АЭС.

Корпус атомного реактора — основной незаменяемый элемент ядерной энергетической установки, именно его ресурс определяет срок эксплуатации всего энергоблока. Под действием постоянного радиационного облучения металл сварных швов корпуса реактора становится хрупким, этот процесс и ограничивает срок жизни АЭС. Отжиг — это единственная технология, позволяющая восстанавливать ресурсные характеристики корпуса и продлять срок эксплуатации, хорошо известная в металлургии, но никогда не применявшаяся на работающем реакторе АЭС такой мощности.

Пилотный отжиг корпуса реактора ВВЭР-1000 проведен впервые в мире кооперацией в составе «Росэнергоатома», ОКБМ «Гидропресс» и НИЦ «Курчатовский институт». Уникальная технология отжига корпуса реактора — разработка Курчатовского института. По результатам отжига корпус реактора ВВЭР-1000 получил дополнительные 15 лет разрешенного срока службы, и теперь эта технология может быть использована для всех ВВЭР-1000, работающих как на территории России, так и в Чехии, на Украине, в Иране, Индии, Китае.