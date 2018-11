Новый «Ведьмак» не оправдал ожиданий разработчиков

Варшава, , 14:58 — REGNUM Компания CD Projekt RED на своём официально сайте опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2018 года. По результатам отчёта руководители компании заявили, что новая игра во вселенной «Ведьмака» — Thronebreaker совершенно не оправдала ожиданий разработчиков.

Генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньский сообщил, что ожидания компании формировались прежде всего из реакций игроков и критиков. Thronebreaker: The Witcher Tales была тепло встречена как первыми, так и вторыми, но продалась несопоставимо меньшим объёмом, чем планировалось.

Также Кичиньский рассказал, по какой причине игра появилась в сервисе Steam. Со слов генерального директора, GOG (сервис платной дистрибьюции игр) является приоритетной платформой компании, но её аудитория ощутимо меньше аудитории Steam. Компания надеется, что продажи в Steam с течением некоторого времени помогут игре добиться ожидаемых результатов.

Игровое сообщество сдержанно отнеслось к результатам продаж Thronebreaker. Игроки отмечают, что игра действительно хороша, но «стоит слишком дорого для виртуальной карточной игры». Эксперты сообщают, что цифровую лицензию купили прежде всего ярые фанаты вселенной «Ведьмака», в то время как рядовые геймеры предпочтут воспользоваться пиратской версией такого необычного проекта.

Thronebreaker: The Witcher Tales— мультиплатформенная ролевая игра, разработанная студией CD Projekt RED. Действие игры разворачивается в фэнтезийном мире «Ведьмака», созданного на основе книг польского писателя Анджея Сапковского. Релиз игры состоялся 23 октября 2018 года. Основная механика проекта завязана на карточной игре «Гвинт».

