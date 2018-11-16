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Скоро в России: Toyota представила новый седан Corolla

Техника

Старт продаж намечен на первый квартал следующего года

Гуанчжоу, Китай, 16 ноября 2018, 12:51 — REGNUM  На автосалоне в китайском Гуанчжоу и на специальном мероприятии в калифорнийском Кармеле японский автопроизводитель Toyota представил новый седан Corolla, пишет «Авторевю».

Отмечается, что в Европе будут продаваться машины с бензиновым мотором 1.6 и мощностью 132 л.с., а также гибридная версия с бензиновым мотором 1.8 и мощностью 122 л.с.

В базовую комплектацию новинки входит адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков, переключение дальнего света и удержание автомобиля в полосе. Также в салоне авто установлен 8-дюймовый экран мультидиасистемы, 7-дюймовый информационный дисплей и 10-дюймовый проекционный дисплей.

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В России продажи автомобилей с гибридной силовой установкой не предусмотрено. Старт продаж намечен на первый квартал следующего года. Информации о ценах пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Toyota представил в Европе новую генерацию универсала Corolla Touring Sports, которая была построена на базе шасси Toyota New Global Architecture (TNGA).

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