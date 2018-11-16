В Западной Вирджинии узаконили День восстановления из Fallout-76

Чарлстон, США, , 10:59 — REGNUM Праздник День восстановления из игры Fallout-76 стал реальным. Губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис объявил День восстановления официальным праздником в своём штате, сообщается в официальном Twitter-аккаунте разработчиков игры.

День восстановления останется рабочим днём, просто все желающие смогут праздновать его по своему усмотрению. Решение сделать праздник официальным было принято вследствие повышения интереса к Западной Вирджинии благодаря выходу игры.

К релизу Fallout-76 штат начал активно сотрудничать с компанией Bethesda, разработчиками игры. На официальном туристическом портале штата даже появился специальный раздел, посвящённый Fallout. В нём указано, что Fallout-76 включает исторические, культурные и природные локации, что позволяет познакомиться со штатом ближе.

День восстановления — праздник из недавно вышедшей ролевой игры Fallout-76. По сюжету игры, сразу после выхода из убежища (подземный бункер на случай ядерной войны) главный герой отправляется восстанавливать США после Великой Войны.

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