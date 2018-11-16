В КНР строится двухъярусный подвесной мост с самым длинным в мире пролетом

Ухань, Китай, , 06:15 — REGNUM Строительство двухъярусного подвесного моста с самыми длинными в мире пролетами должно быть завершено уже к октябрю 2019 года, сообщили инженеры, работающие над проектом, передает 15 ноября агентство Синьхуа.

Мост с длиной самого большого пролета 1,7 км строится через реку Янцзы в центральной китайской провинции Хубэй. Первая стальная траверза моста была соединена с мостовым полотном 14 ноября. Основная структура моста состоит из 49 стальных траверз по 36 метров каждая, его ширина составил 32,5 метров, а высота — 10 метров. Каждая траверза весит около 1 тыс. тонн или как 200 взрослых слонов.

По словам главного инженера проекта Лян Сяньвэя, проект, как ожидается, должен быть завершен уже к октябрю грядущего года. По завершению строительства, мост будет состоять из двух ярусов по шесть полос каждый, что должно существенно разгрузить городской трафик.

Как сообщало ИА REGNUM, что в конце октября для движения транспорта на юге Китая было открыто движение по мосту Гонконг — Чжухай — Макао, самому длинному мосту через море.

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