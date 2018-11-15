В США представили модернизированный бронетранспортер Stryker A1. Видео

Вашингтон, , 16:43 — REGNUM В США на выставке вооружений AUSA 2018 представили посетителям модернизированный бронетранспортер (БТР) Stryker A1. Видеоролик с презентацией модернизированной бронемашины опубликован 15 ноября в Сети.

Компания General Dynamics представила продукт своей модернизации этого бронетранспортера, контракты на проведение которой уже подписаны с Пентагоном.

Среди обновлений указывается новый боевой модуль с 30-мм пушкой, двигатель мощностью 450 л.с., а также усиленное бронирование.

Напомним, колесные бронетранспортеры семейства Stryker, разработанные американской компанией Dynamics Land Systems, начали поступать в вооруженные силы США в 2003 году. На этой базе созданы многочисленные варианты боевых, инженерных и вспомогательных бронемашин.

Версия модернизации БТР Stryker, получившая обозначение А 1, позиционируется производителем и заказчиками как интеграция всех наиболее удачных улучшений, отмеченных с начала эксплуатации этой бронемашины.

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