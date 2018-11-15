Над советским проектом «Энергия-Буран» работали 1200 предприятий

Москва, , 14:05 — REGNUM Сегодня исполняется 30 лет со дня исторического полёта многоразовой транспортной космической системы (МТКС) «Энергия-Буран», ставшей уникальной разработкой советской ракетно-космической промышленности.

В день 30-летия полета космического корабля «Буран» научный руководитель направления прикладных исследований, генеральный директор Центральный научно-исследовательского института машиностроения в 2013 — 2014 гг. Николай Паничкин рассказал об истории создания проекта, сообщили в институте.

«Создание МТКС «Энергия-Буран» стало грандиознейшим проектом нашей страны, в его реализации принимали участие более 1200 предприятий различных министерств и ведомств Советского Союза. Особое место среди них занимает ЦНИИмаш — головной институт Министерства общего машиностроения СССР», — сказал учёный.

На институт были возложены задачи научно-технического сопровождения работ, координации и контроля создания системы. В 1977 году была создана Межведомственная экспертная комиссия по проблемам создания МТКС под руководством директора Ю.А. Мозжорина, в работе которой принимали участие более восьмисот учёных и специалистов многих отраслей промышленности СССР. Более двух тысяч рекомендаций комиссии были реализованы, что позволило успешно провести оба пуска РН «Энергия», второй из них — с корабля «Буран».

ЦНИИмаш не только разрабатывал концепцию создания и применения МТКС, но и обеспечивал проведение экспериментальной отработки, огромного массива расчётных исследований, выдавал заключения о технической готовности комплекса к лётным испытаниям.

Для контроля и управления полётом корабля «Буран» на всех участках его траектории был создан новый Центр управления полётом (ЦУП-Б), который обеспечивал связь со всеми составляющими инфраструктуры: космодромом Байконур, станциями слежения, спутниковой системой контроля и управления, запасными аэродромами посадки. Была проделана колоссальная работа по разработке необходимого программно-математического обеспечения процесса управления из командного пункта ЦУП-Б, в том числе и на случай нештатных ситуаций.

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Около одиннадцати тысяч испытаний были проведены по отработке аэродинамики. Участники проекта изготовили более восьмидесяти моделей для двухсот различных аэродинамических конфигураций ракетно-космической системы. В центре тепломассообмена отрабатывались: теплоизоляция криогенных баков, в том числе водородного, для впервые применяемого компонента маршевой двигательной установки; тепловая защита комплекса «Буран». Порядка 30 000 плиток теплозащитного покрытия различной формы крепилось на корпусе. Паничкин, пояснил, что отрыв двух-трёх из них мог привести к катастрофе, подобной той, которая случилась в 2003 году с космическим челноком «Колумбия».

"Не менее масштабными были работы в части прочности конструкций МТКС — 160 натурных сборок испытывалось на базе ЦНИИмаш, что составило 70% объёма испытаний всей системы. Особенно много вопросов было по отработке маршевых жидкостных двигателей, так как считалось, что темпы их разработки отстают от общего графика создания изделия в целом», — продолжает учёный.

Работу над маршевыми двигателями Паничкин назвал самой сложной составляющей всей системы и по условиям нагружения, и по стоимости, и по возможным отказам.

«Жидкостной двигатель РД170 тягой 800 тонн и сейчас остаётся самым совершенным и мощным в мире», — поясняет представитель ЦНИИмаш.

Одновременно создавался первый в стране мощный водородный двигатель РД0120. По обоим двигателям были колоссальные проблемы, вплоть до того, что в один из моментов возможность создания двигателя РД170 на самом высоком уровне вообще ставилась под сомнение, в связи с чем на РН «Зенит», составляющей основу боковых блоков РН «Энергия», начали прорабатываться варианты его замены на четыре ЖРД меньшей тяги.

«Положение спас В.Ф.Уткин, в то время генеральный конструктор КБ «Южное» (впоследствии стал директором ЦНИИмаш): «НПО «Энергомаш» — разработчик РД170 — никогда нас не подводил, и я уверен, что и сейчас они смогут успешно довести двигатель». Так оно и получилось. На настоящий момент эта конструкция уникальна, его производная — двигатель РД180 — закупается США, так как у них до сих пор нет ничего подобного», — объясняет учёный.

В ЦНИИмаш тогда была создана рабочая группа под руководством начальника Центра прочности А.В.Кармишина с привлечением специалистов других предприятий, которая активно участвовала в процессе обеспечения прочности элементов ЖРД.

За 2−3 года «прочнистам» и «двигателистам» удалось решить все проблемные вопросы, касающиеся обеспечения прочностных характеристик маршевых двигателей, в том числе турбонасосных агрегатов, крупногабаритного сопла РД0120 (диаметр на срезе — около трёх метров, работает в широком диапазоне разнообразных нагрузок: от старта на Земле и до окончания работы второй ступени РН в космосе) и многих других.

Работы по обеспечению прочности маршевых двигателей РН «Энергия», также как и работы по аэрогазодинамике, были удостоены Государственных премий СССР. За создание ЦУП-Б ЦНИИмаш получил премию Совета министров СССР.

Паничкин сообщил, что технологии отработки прочности, разработанные и применённые при испытаниях МТКС, затем были востребованы и с успехом использованы в Минатоме для обеспечения безаварийной эксплуатации коллекторов парогенераторов атомных станций, для переработки и консервации радиоактивных отходов, а также в Минтрансе для создания системы диагностики, ремонта и изготовления новых, с существенно повышенным ресурсом, запорных металлоконструкций гидротехнических сооружений. Этим была предотвращена возможность крупных техногенных катастроф как в России, так и за рубежом.

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