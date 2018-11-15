У армии США появится собственная киберспортивная команда

Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Армия США планирует сформировать собственную команду для участия в киберспортивных состязаниях. Руководители проекта считают, что такая инициатива поможет привлечь множество молодых людей к службе в армии, сообщает PCGamer.

Инициаторы проекта отмечают, что киберспортивная команда армии США — исключительно маркетинговая инициатива. Победа такой команды на международных соревнованиях поможет создать «правильный имидж армии» и привлечь к ней должное внимание.

Помимо регулярных тренировок и участия в киберспортивных турнирах, в обязанности команды войдёт тестирование специальных приложений армии США и программного обеспечения для военных симуляторов. Также у киберспортивной команды армии США появился свой официальный Twitter-аккаунт, однако он ещё неактивен.

Напомним, что армия США работает с разработчиками и издателями видеоигр. Для армии была создана специальная версия игры Command Modern Air/Naval Operations, которую военные теперь используют в качестве симулятора. У армии США даже есть собственная серия игровых проектов под названием America's Army.

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