Эксперты: количество пострадавших от вируса WannaCry за год выросло на 66%

Москва, , 13:48 — REGNUM Вирус-вымогатель WannaCry, в происхождении которого ранее обвинили хакеров из КНДР, вновь стал атаковать компьютеры по всему миру. Об этом 15 ноября сообщил портал Gadget.

Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают, что спустя полтора года этот вирус возглавляет список наиболее распространённых вредоносных программ этого типа. Его жертвами уже стали компьютеры более чем 74,6 тыс. пользователей по всему миру. Отмечается, что по сравнению с третьим кварталом 2017 года количество атак выросло на 66%.

Читайте также: «Лаборатория Касперского» открыла центр прозрачности в Цюрихе

Напомним, в случае успешной атаки компьютера WannaCry шифрует файлы пользователя и предлагает ему приобрести ключ, с помощью которого тот может восстановить данные. Издание отмечает, что основными жертвами вируса стали организации с разветвлёнными сетями, например, такие как фабрики и больницы.

Читайте ранее в этом сюжете: Расследованием кибератаки на ФАС занялась ФСБ