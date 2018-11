Австрийская компания THQ Nordic захватывает рынок видеоигр

Вена, , 13:42 — REGNUM Компания THQ Nordic обнародовала финансовый отчёт за третий квартал 2018 года. По результатам отчёта, прибыль компании выросла на 1403% по сравнению с предыдущим годом, следует из материалов, опубликованных на сайте THQ Nordic.

При таком результате операционная прибыль компании выросла на 278% и составила сумму в $10 млн. Эксперты связывают финансовый успех с покупкой студий Koch Media и Deep Silver. Также руководство компании заявило о скорой покупке студии Handy Games, известной по игре Jagged Alliance: Rage.

Компания сообщает, что самыми удачными с финансовой точки зрения играми стали ремастеры (улучшенные версии) Titan Quest и Red Faction, а также This Is the Police 2, Wreckfest и совсем новая игра Pathfinder Kingmaker. Дополнительно в отчёте компании говорится о 55 новых проектах, ни один из которых пока не был официально анонсирован. Также сообщается, что 35 из этих проектов уже находится в стадии активной разработки.

Напоминаем, что THQ Nordic (ранее Nordic Games GmbH) — европейская компания-издатель видеоигр. Компания была создана шведским предпринимателем Ларсом Вингефорсом, её интеллектуальная собственность формируется прежде всего из продуктов и брендов, купленных у других крупных издателей. Эти приобретения включают в себя бывшую интеллектуальную собственность компаний JoWooD Entertainment, DreamCatcher Interactive, THQ, Digital Reality и NovaLogic

