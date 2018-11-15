На Xbox появилась возможность использования клавиатуры и мыши

Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Вышло новое обновление для игровой консоли Xbox One, позволяющее использовать клавиатуру и компьютерную мышь. Теперь разработчики видеоигр могут добавлять функцию использования этих девайсов в свои проекты, сообщает портал MajorNelson.com.

Возможность играть в консольные игры при помощи клавиатуры и мыши существовала и раньше, но требовала специального оборудования и была лишь доступна в минимальном количестве видеоигр. Разработчики из Microsoft сообщают, что при помощи клавиатуры и мыши на Xbox ONE уже можно поиграть в Fortnite и Warframe. До конца ноября поддержку этой функции должны получить игры: Bomber Crew, Deep Rock Galactic, Strange Brigade, Vermintide 2, War Thunder и X-Morph Defense. Если система хорошо зарекомендует себя, то такая функция появится и в других играх на Xbox.

Компании Razer и Corsair, занимающиеся производством компьютерного оборудования, официально заявили, что их продукты будут поддерживаться консолью Xbox One. Эксперты же считают, что для использования клавиатуры и мыши на консоли подойдут любые устройства с USB-подключением, кроме девайсов, требующих специфических драйверов.

Напомним, что традиционно процесс управления игровой консолью происходит при помощи геймпада. Геймпад — тип игрового манипулятора, представляющий собой пульт, который удерживается двумя руками. Для управления используются большие пальцы рук (в современных геймпадах также часто используются указательные и средние пальцы).

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