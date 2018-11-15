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В США оценили ролик Минобороны РФ к 100-летию войск РХБЗ

Техника

«Россия использует сумасшедшие машины РХБЗ»

Вашингтон, 15 ноября 2018, 03:46 — REGNUM  

Видеоролик, выложенный в интернет Минобороны РФ к 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты, вызвал отклик у американских экспертов, пишет The Drive.

В статье «Россия использует сумасшедшие машины РХБЗ» Джозеф Тревитик обратил особое внимание на грузовик ТМС-65У, применяемый для очистки спецтехники от химических и биологических загрязнений.

«Особое место занимает ТМС-65У — комплекс на базе грузовика «Урал», — отмечает Тревитик. — Эта система отличается использованием турбореактивного двигателя ВК-1».

К тому же, помимо функций «автомойки», ТМС-65У может создавать дымовые завесы: для этого вместо обеззараживающей жидкости надо залить мазут.

Также автор отметил двигатель ВК-1. Он рассказал читателям о том, что эти двигатели во времена СССР сначала использовались на истребителях МиГ и на бомбардировщике Ил-28. Затем их применяли на невоенной технике, в частности — на устройствах для тушения пожаров.

Напомним, 100 лет со Дня образования войск радиационной, химической и биологической защиты отмечалось в России 13 ноября 2018 года. В связи с этим Минобороны РФ открыло на сайте специальный раздел с информацией об истории создания войск.

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