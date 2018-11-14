Вертолёты Ансат и Ми-171А2 усовершенствуют для работы в Азии

Москва, , 11:17 — REGNUM В типовую конструкцию вертолётов Ми-171А2 и Ансат могут быть внесены изменены, необходимые для их эксплуатации в странах Юго-Восточной Азии. Как заявил глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский, конструкторы готовы подстроиться под особенности использования винтокрылых машин в этих странах.

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«Мы уже меняем типовую конструкцию этих вертолётов под сертификацию разных стран. В Китае, Индии — везде есть свои особенности», — приводит ТАСС слова главы компании.

Как сообщало ИА REGNUM, натурные образцы машин Ми-171А2 и Ансат холдинг «Вертолёты России» впервые представил на азиатской выставке — Airshow China 2018. Вертолёты стали участниками лётной программы Airshow China 2018, которая проходила с 6 по 11 ноября в городе Чжухай (КНР). По завершении авиасалона винтокрылые машины отправились в демонстрационный тур по странам Юго-Восточной Азии.

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Вертолётам предстоит преодолеть дистанцию более 4,5 тыс. км. Маршрут пролегает через Ханой (Вьетнам), Пномпень (Камбоджа), Бангкок (Таиланд) и Куала-Лумпур (Малайзия). В ходе этого тура зарубежные партнеры смогут ознакомиться с преимуществами российских вертолётов, системой их послепродажного обслуживания и финансовыми инструментами для приобретения техники.

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