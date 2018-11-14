Какая игра лучше?: стали известны номинанты премии The Game Awards

Лос-Анджелес, США, , 11:34 — REGNUM На престижной игровой премии The Game Awards ведущий Джефф Кейли объявил номинантов 2018 года. Всего на мероприятии будут представлены 24 номинации, за победу в которых поборются более 150 участников. Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале мероприятия.

Номинации премии посвящены всем жанрам видеоигр, киберспортивным достижениям и даже социальной значимости отдельных проектов. Однако центральной номинацией на мероприятии считается «Игра года», претендентами на победу в которой стали: Assassin's Creed Odyssey, Celeste, God of War, Marvel's Spider-Man, Monster Hunter World и Red Dead Redemption 2. Игровое сообщество особенно отмечает тот факт, что половина номинированных проектов является консольными эксклюзивами.

Также геймеры считают, что настоящее противостояние развернется между тремя проектами, получившими самое большое число номинаций. Недавно вышедшая Red Dead Redemption 2 получила 8 номинаций, как и God of War. Следом идёт Spider Man, вышедшая в сентябре, и получившая 7 номинаций. Все три представленных проекта также являются консольными эксклюзивами.

Напомним, что церемония награждения The Game Awards состоится 7 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе. Победители в каждой номинации будут определены совместным голосованием зрителей и жюри. Первая церемония The Game Awards прошла в 2014 году, с тех пор событие стало ежегодным.

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