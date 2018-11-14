Российская техника представлена на авиасалоне в Бахрейне

Манама, , 11:07 — REGNUM В Бахрейне стартовала международная авиационная выставка Bahrain International Airshow 2018 (BIAS), участие в которой принимает Россия. Об открытии авиасалона сообщают организаторы.

Авиашоу BIAS является самым молодым на Ближнем Востоке. По сравнению с 2016 годом число участников выросло на 70%.

Так, 11 из 15 ведущих мировых аэрокосмических компаний подтвердили свое участие в мероприятии. У России на выставке — собственный павильон, где представлены образцы вооружения и военной техники.

В показательных выступлениях и выставках на летном поле задействуют более 100 единиц авиационной техники. Авиасалон продлится до 17 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что на выставке BIAS будут показаны российские образцы, не имеющие аналогов в мире или опережающие аналоги из других стран по ключевым показателям. Он отметил, что страны Персидского залива проявляют к оружию из России повышенный интерес.

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