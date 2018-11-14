Законопроект о big data был действительно недоработан: как защитить данные?

Москва, , 10:34 — REGNUM Стремление властей формализовать и регулировать данную область кажется вполне логичным и понятным. Вопрос, скорее, в практической реализации инициативы — ряд требований в законопроекте о регулировании рынка больших данных действительно не прописан, считает заместитель директора Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Андрей Янкин.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что рабочая группа «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве РФ выступила против принятия законопроекта о регулировании рынка больших данных. Предложенное документом регулирование может создать проблемы для сайтов, использующих системы измерения аудитории, включая Google Analytics и «Яндекс.Метрику» и у ритейлеров.

«Большие пользовательские данные — важный ресурс для компаний, занятых в сфере электронной коммерции. Так, по последним данным АКАР, рынок интернет-рекламы в России за 9 месяцев 2018 года вырос на 22% до 140,5−141,5 млрд руб., опередив сегмент ТВ-рекламы.

Интересно, что формально на такие данные не всегда распространяется действующий 152 ФЗ, скажем, если речь не идет о ФИО или паспортных данных гражданина. Такие данные могут не указывать на конкретного человека, но при этом дают возможность идентифицировать пользовательские устройства — компьютер или смартфон.

Далее к этим идентификаторам привязывается множество сведений: история покупок, посещаемые сайты, запросы в поисковиках, «лайки» в соцсетях и другие данные. Безусловно, нельзя исключать риски использования такой информации в мошеннических целях.

Поэтому стремление властей формализовать и регулировать данную область кажется вполне логичным и понятным. Вопрос, скорее, в практической реализации инициативы. Так, сейчас в законопроекте не прописаны конкретные требования по защите больших пользовательских данных. Очевидно, что они появятся в подзаконных нормативных актах, требований к которым проект закона также не содержит.

Очень важно, чтобы эти документы были разработаны с учетом сегодняшних реалий обработки больших данных и международной природы глобальной сети, в противном случае новация может негативно повлиять на рынок онлайн-торговли в России».

Ранее законопроект внес в Госдуму депутат Михаил Романов («Единая Россия»). Документом предлагается установить особенности государственного регулирования обработки больших пользовательских данных (порядок сбора, передачи и иной обработки больших пользовательских данных). При этом прописывается, что все данные будут доступны правоохранительным органам.

Читайте также: Законопроект о госрегулировании в сфере обработки big data внесен в Госдуму