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Наработки по «Бурану» используются везде — глава НПО «Молния»

Техника

Полет вокруг Земли корабль-ракетоплан «Буран» совершил 15 ноября 1988 года

Наработки по «Бурану» используются везде — глава НПО «Молния»
Многоразовый космический корабль «Буран» перевозимый транспортным самолётом ВМ-Т

Москва, 14 ноября 2018, 09:43 — REGNUM  Теплозащиту перспективного космического корабля «Федерация» разрабатывают предприятия, создававшие теплозащиту для советского орбитального корабля «Буран». Другие наработки проекта «Энергия — Буран» также востребованы, рассказала генеральный директор научно-производственного объединения «Молния» Ольга Соколова.

НПО «Молния» — головной разработчик ракетоплана — не прекращало сотрудничества со специалистами РКК «Энергия», заводом имени Мясищева, Фондом перспективных исследований. Так, специалисты ФПИ по аэродинамике ранее работали в «Молнии», как и многие сотрудники «Энергии», отметила она.

«Наработками по «Бурану» пользуются везде», — сказала Соколова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, исторический полет вокруг Земли корабль-ракетоплан «Буран» совершил 15 ноября 1988 года. Полет длился 205 минут и проходил в полностью автоматическом режиме, без экипажа на борту.

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