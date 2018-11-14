Наработки по «Бурану» используются везде — глава НПО «Молния»

Москва, , 09:43 — REGNUM Теплозащиту перспективного космического корабля «Федерация» разрабатывают предприятия, создававшие теплозащиту для советского орбитального корабля «Буран». Другие наработки проекта «Энергия — Буран» также востребованы, рассказала генеральный директор научно-производственного объединения «Молния» Ольга Соколова.

НПО «Молния» — головной разработчик ракетоплана — не прекращало сотрудничества со специалистами РКК «Энергия», заводом имени Мясищева, Фондом перспективных исследований. Так, специалисты ФПИ по аэродинамике ранее работали в «Молнии», как и многие сотрудники «Энергии», отметила она.

«Наработками по «Бурану» пользуются везде», — сказала Соколова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, исторический полет вокруг Земли корабль-ракетоплан «Буран» совершил 15 ноября 1988 года. Полет длился 205 минут и проходил в полностью автоматическом режиме, без экипажа на борту.

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