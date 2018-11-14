Армии США пообещали боевые лазеры через несколько лет

Вашингтон, 14 ноября 2018, 08:38 — REGNUM Вооруженные силы США уже через несколько лет могут получить лазерное оружие высокой эффективности. Об этом заявил замглавы минобороны США Майкл Гриффин, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Гриффин выразил мнение, что несколько лет осталось до создания оружия направленной передачи энергии, имеющего военный потенциал. Речь идет о сфере применения лазеров, пояснил он.
Американские специалисты работают в этой области, намереваясь создать лазеры, способные стать «оружием контроля космического пространства». Применять их будут для противоракетной обороны.
Путь к созданию такого вооружения уже виден, отметил замминистра обороны. Однако на разработку лазерного оружия нужно выделять в три-четыре раза больше средств, чем сейчас.
Еще одно перспективное направление — военная техника для вывода из строя электронного оборудования потенциального противника, использующая мощное микроволновое излучение.
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