Сирийские военные применяют РСЗО «Голан-1000» на плато Аль-Сафа

Дамаск, , 20:29 — REGNUM Сирийские военные применили тяжелые реактивные системы залпового огня «Голан-1000» против террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на вулканическом плато Аль-Сафа. ИА REGNUM ранее сообщало о переброске этих систем в данный район.

Использование столь мощного оружия, получившего название «Сирийские монстры», должно прорубить брешь в обороне террористов. В каньоне Аль-Сафа джихадисты умело используют местный природный ландшафт, для того, чтобы держать оборону: большое количество пещер, расщелин и горных хребтов.

«Голан» — это разработка сирийских военных. Подобных систем целое семейство. Есть небольшие установки, которые монтируются на пикапах: «Голан-65» и «Голан-250». Шасси для «Голан-300» и «Голан-400» — это грузовые автомобили.

Отличительной чертой данных систем является мощная боевая часть и невысокая дальность полета ракеты. Однако в условиях боя в городе дальность стрельбы имеет не такое большое значение. Она составляет до 2−3 километров. У «Голан-300» — до полутора километров.

«Сирийский монстр», «Голан-1000», уже создан на базе танка Т-72. Калибр — 500 миллиметров. Имеет три направляющих. Вес реактивного снаряда примерно пятьсот килограмм. Такая тяжелая ракета не оставит террористам никаких шансов на выживание. По некоторым данным, дальность стрельбы системы составляет шесть километров.

Производством комплексов «Голан» занимаются ремонтные мастерские 4-й танковой дивизии Сирийской арабской армии. Ряд военных экспертов считают, что РСЗО «Голан-1000» имеет некоторое сходство с российской системой ТОС-1А «Солнцепек».