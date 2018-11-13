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Уралвагонзавод доработал вездеход ДТ-30 для ремонта ЛЭП на Крайнем Севере

Техника

Демилитаризовать «Витязь» решили по просьбе ФСК ЕЭС

Нижний Тагил, Свердловская область, 13 ноября 2018, 15:58 — REGNUM  Гражданскую модификацию с индексом ПМНК2 получил транспортер ДТ-30 «Витязь». Машина сможет выполнять задачи в труднодоступных районах крайнего Севера и Арктики, сообщает 13 ноября издание Уралвагонзавода T-Digest.

В компании отметили, что демилитаризовать «Витязь» было решено по просьбе Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС). По ее заказу предприятие корпорации «Уралвагонзавод» совместно с Челябинским механическим заводом разработали и изготовили новую гражданскую модификацию транспортера.

Теперь вместо зенитных ракет и пушек в «кузове» вездехода размещается складная стрела крана грузоподъемностью в 25 тонн. В Федеральной ФСК ЕЭС планируют использовать машину для устранения аварий и ремонтов линий электропередачи в труднодоступных районах Севера — местах с низкой несущей способностью грунта.

«При проектировании новой машины техническим службам завода пришлось решать непростые задачи. Например, во второе звено изделия был внесен ряд конструктивных изменений. Для преодоления водных барьеров в конструкции предусмотрен дополнительный стационарный борт, который образует лодку, защищающую крановую установку от воды», — сообщил технический директор АО «МК «Витязь» Сергей Забелин.

Также, по его словам, ограничение по длине второго звена потребовало разворота крановой установки против хода движения на 180%. Опоры крановой установки были утоплены в корпус «лодки», что обеспечило должный уровень безопасности и проходимости машины.

Для удобства обслуживающего персонала вездеход оборудован кабиной для перевозки ремонтной бригады. Машина может набирать скорость до 35 км/ч на суше и до 4 км/ч в воде. Кран-вездеход будет базироваться в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа — в зоне обслуживания филиала ФСК ЕЭС — МЭС Западной Сибири.

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