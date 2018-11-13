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Valve выплатила хакеру $20 тыс. за обнаруженную в Steam ошибку

Техника

Ему удалось сгенерировать 36 тыс. ключей для игры Portal 2

Valve выплатила хакеру $20 тыс. за обнаруженную в Steam ошибку
Хакеры

Белвью, США, 13 ноября 2018, 15:18 — REGNUM  Компания Valve выплатила хакеру $20 тыс. за то, что он смог выявить ошибку, позволявшую бесплатно получать игры в Steam. Об этом 12 ноября сообщил портал Kotaku.

Пользователь под ником Artem Moskowsky, называющий себя «охотником за ошибками», обнаружил «глюк», который позволили ему генерировать тысячи ключей для любой игры в Steam. Вместо того, чтобы пользоваться этой возможностью, в августе 2018 года он сообщил об этой ошибке администрации сервиса. После проведённого расследования специалисты Valve пришли к выводу, что мужчина не воспользовался своим знанием в ущерб компании. Стоит отметить, что хакеру удалось сгенерировать 36 тыс. ключей для игры Portal 2.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть попали фотографии будущего виртуального шлема, который будет выходить под маркой Valve. По имеющейся информации, что устройство может начать продаваться вместе с игрой Half-Life 3.

Читайте ранее в этом сюжете: Фото: VR-шлем Valve, который будет продаваться вместе с Half-Life 3

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