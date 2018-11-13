В США суд обязал компанию Amazon предоставить запись с «умной колонки» Echo

Конкорд, США, , 14:54 — REGNUM Суд штата США Нью-Гэмпшир обязал компанию Amazon передать ему в качестве доказательства по делу об убийстве двух женщин запись, которая была произведена устройством Amazon Echo, также известным как «умная колонка Алекса». Об этом 12 ноября сообщил сайт телеканала NBC.

Подозреваемым по делу проходит Тимоти Вэррилл, он обвиняется в убийстве 48-летней Кристины Салливан и 32-летней Дженны Пеллегрини, которое произошло в доме, расположенном в городе Фармингтон (штат Нью-Мексико США). Вэррилл свою вину признавать отказался. В прокуратуре считают, что колонка Amazon Echo могла записать момент убийства Салливан и дальнейшие действия убийцы.

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Напомним, ранее компания Amazon заявила, что она не намерена предоставлять информацию о клиенте без соответствующе оформленного законного требования.

Умная колонка Amazon Echo способна реагировать на слова владельца, она записывает его речь и отправляет запись в облачное хранение для анализа и реакции. Её можно «попросить» воспроизвести музыку, аудиокниги, выдать прогноз погоды и т.п. Устройство является ключевым в системе домашней автоматизации Amazon.

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