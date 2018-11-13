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Техника НАТО ломалась на учениях в Норвегии из-за холодов

Техника

С неполадками справлялись за счет изготовления запчастей методом 3D-печати

Берлин, 13 ноября 2018, 14:42 — REGNUM  Норвежские холода привели к поломкам военной техники НАТО на учениях Trident Juncture. Об этом рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая на промышленном форуме НАТО в Берлине.

Командование отметило участившиеся поломки техники из-за низких температур, отметил он в выступлении, которое транслировал сайт НАТО. В альянсе с неполадками быстро справлялись благодаря изготовлению запчастей методом 3D-печати. Таким образом удалось избежать длительного ожидания деталей со складов.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие с начала 1990-х годов военные учения НАТО Trident Juncture прошли в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В маневрах участвовали 50 тысяч военнослужащих и техника 29 стран альянса, а также Швеции и Финляндии.

Ранее стало известно, что словенские военные замерзли на учениях в своей форме, а жители Норвегии были возмущены поведением участников маневров.

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Военные учения
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