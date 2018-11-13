Британская армия проводит крупнейшие военные учения роботов

Лондон, , 13:56 — REGNUM Военный журнал Defence Blog сообщил о том, что в Великобритании начались крупнейшие учения роботов. Министр обороны Великобритании объявил 12 ноября, что британские войска на полях Солсберийской равнины начинают проведение тестирования более 70 образцов технологий будущего, включая усиленные беспилотные летательные аппараты наблюдения и беспилотные транспортные средства.

Согласно заявлению, игровой эксперимент «Автономный воин» продлится четыре недели и протестирует ряд прототипов беспилотных летательных аппаратов и автономных наземных транспортных средств, которые направлены на снижение опасности для войск во время боя. Упражнение завершится боевым экспериментом, в ходе которого лучшие идеи и продукты будут протестированы в самых сложных моделируемых условиях эксплуатации.

Основные цели учений — отработка технологий наблюдения, обнаружения и целеуказания, повышение мобильности и пополнения запасов, ведение боевых действий в городе и повышение осведомленности о ситуации.

Одной из ключевых проблем, для решения которой собираются протестировать аппараты, является автономное пополнение запасов на так называемой «последней миле». «Последняя миля» представляет собой чрезвычайно опасный подход к зоне боевых действий, имеет решающее значение для обеспечения солдат продовольствием, топливом и боеприпасами, чтобы обеспечить их жизнеспособность и боеспособность.

Учения «Автономный воин» имеют большое значение для Инновационного фонда обороны Великобритании, в котором сосредоточено 800 миллионов фунтов стерлингов. Фонд поддерживает новаторские идеи, направленные на преобразование оборонной отрасли и других отраслей британской промышленности.

Учения на суше «Автономный воин» проводятся после учений «Беспилотный воин», на которых Королевский флот Великобритании продемонстрировал автономные системы для действий под водой, на воде и в воздухе для выполнения задач по наблюдению, сбору разведданных и проведению противоминных мероприятий.