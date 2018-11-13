В реализации проекта PlayStation Classic Sony пошла по пути Nintendo

Вашингтон, , 13:50 — REGNUM В приставке PlayStation Classic, которую Sony недавно выпустила в продажу, используется не ПО компании, а эмулятор с открытым исходным кодом. Об этом 12 ноября сообщил портал Screen Rant.

Эмулятор PCSX ReARMed, который появился в середине 2000-х годов, был ранее лицензирован Sony, в PlayStation Classic используется его самая последняя версия. Издание отмечает, что это весьма интересная новость, особенно если учесть, что платформы NES и SNES от Nintendo были выпущены в рамках такой же бизнес-модели.

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Напомним, о намерении выпустить платформу PlayStation в мини-формате компания Sony заявила в сентябре 2018 года. В России предзаказы на консоль компания начала принимать в октябре 2018 года. В свободную продажу она поступит в декабре 2018 года.

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