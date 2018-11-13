Королевства животных и религиозная борьба: подробности Crusader Kings 2

Стокгольм, , 13:21 — REGNUM В дополнении Holy War для игры Crusader Kings 2, посвящённом религиозной войне, журналисты нашли необычную особенность. При активации скрытой настройки Animal Kingdom государства и армии превращаются в разнообразных животных, ведущих религиозное противоборство, сообщает PCGamer.

При этом человеческие державы не пропадают совсем. Просто часть из них заменяется на государства различных представителей фауны: кошек, собак и даже драконов. Геймеры отметили комичность нового режима, создающего невероятные ситуации на игровом поле. По словам игроков, в проекте теперь можно увидеть, как ежи сражаются с утками за христианские идеи.

П мнению юзеров, дополнительной комичности происходящему добавляет тот факт, что религиозные верования в игре тоже генерируются случайным образом. То есть, в ходе такой генерации игрового мира, на поле может появиться государство котов, которые поклоняются Луне. Разработчики пока никак не прокомментировали новый скрытый режим. Релиз дополнения состоится сегодня, 13 ноября.

Напоминаем, что Crusader Kings 2 — стратегия в реальном времени (с возможностью тактической паузы), созданная студией Paradox Interactive. Релиз игры состоялся 14 февраля 2012 года. Проект имеет уже 12 официальных дополнений.

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