Облик космического корабля с ядерным двигателем показали в Роскосмосе

Москва, , 13:09 — REGNUM Облик новой разработки инженеров Исследовательского центра им. М. В. Келдыша — космического корабля с ядерной энергетической установкой — продемонстрировали в Роскосмосе. Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице госкорпорации в Facebook.

«Центр имени Келдыша работает над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями — ядерными установками нового класса», — говорится в комментариях к видео.

https://www.facebook.com/tvroscosmos/videos/571329819976447/

Отмечается, что для нового космического корабля отпадет потребность в оснащении солнечными батареями.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября стало известно, что в России успешно прошли наземные испытания системы охлаждения создаваемой космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса.

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