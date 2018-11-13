Вторник, 13 Ноября 2018 года
14:29:36 МСК

Облик космического корабля с ядерным двигателем показали в Роскосмосе

Техника

Для нового космического корабля отпадет потребность в оснащении солнечными батареями

Москва, 13 ноября 2018, 13:09 — REGNUM  Облик новой разработки инженеров Исследовательского центра им. М. В. Келдыша — космического корабля с ядерной энергетической установкой — продемонстрировали в Роскосмосе. Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице госкорпорации в Facebook.

«Центр имени Келдыша работает над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями — ядерными установками нового класса», — говорится в комментариях к видео.

https://www.facebook.com/tvroscosmos/videos/571329819976447/

Отмечается, что для нового космического корабля отпадет потребность в оснащении солнечными батареями.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября стало известно, что в России успешно прошли наземные испытания системы охлаждения создаваемой космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса.

Читайте также: В России испытали систему охлаждения космического ядерного двигателя

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство и производство для космоса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить