Boeing заподозрили в сокрытии рисков срыва новейших лайнеров в пике

Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Новые самолёты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 могут неожиданно срываться в пике. Потенциальные риски таит в себе новая система контроля, которая помогает избежать опасного задирания носа лайнера во время полёта. Однако при внештатной ситуации резкое срабатывание системы может привести к тому, что нос лайнера сильно опустится, при этом даже в ручном режиме управления пилоты не смогут выровнять воздушное судно и оно может сорваться в пике. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

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При этом отмечается, что эту информацию американская корпорация Boeing утаивала. Как утверждают эксперты по безопасности, участвующие в расследовании авиакатастрофы в Индонезии, ни до американских авиакомпаний и их менеджеров, ни до пилотов не было донесено, что такая система работает на последних версиях Boeing 737. О системе предупреждения задирания носа самолета не было сказано и в учебных материалах по управлению лайнерами.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолет Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через 13 минут после взлёта из аэропорта Джакарты. Обломки лайнера были обнаружены в море в районе побережья Западной Явы. На борту самолёта находились 189 человек, все они погибли. Это стало первой авиакатастрофой лайнера нового поколения.

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