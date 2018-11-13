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США поставят своим союзникам десять тысяч карабинов

Техника

США поставят 10 тысяч карабинов М4 и М4А1 в Иорданию, Марокко, Афганистан, Сенегал и Тунис

Вашингтон, 13 ноября 2018, 12:42 — REGNUM  По сообщению министерства обороны США, компания Colt’s Manufacturing Company LLC получила контракт на производство карабинов М4 и М4А1. Общая сумма контракта составляет около 88,6 миллионов долларов США. Срок выполнения — 25 сентября 2020 года. Речь идет о производстве 10 тысяч карабинов.

Оружие будет произведено в рамках Foreign Military Sales, американской программы продажи военной техники иностранным государствам. По данной программе на уровне правительств осуществляется продажа предметов и услуг оборонного назначения из Списка вооружений США (U.S. Munitions List).

Стрелковое оружие будет поставлено в Иорданию, Марокко, Афганистан, Сенегал и Тунис.

Карабин М4 является более коротким и легким вариантом штурмовой винтовки М16А2. У карабина М4 (Colt Model 920) ствол имеет меньшую длину, кроме этого, у него выдвижной телескопический приклад с четырьмя фиксированными положениями. Для него используется тот же боеприпас — 5.56×45 мм НАТО.

Версия М4А1 (Colt Model 921) является модернизированной версией М4. В комплекте к карабину есть даже быстросъемный глушитель. Данная модель используется силами специальных операций США.

С 1993 года ВС США заказали для себя в общей сложности 500 000 карабинов M4 и М4А1.

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Военное влияние США в мире
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