США поставят своим союзникам десять тысяч карабинов

Вашингтон, , 12:42 — REGNUM По сообщению министерства обороны США, компания Colt’s Manufacturing Company LLC получила контракт на производство карабинов М4 и М4А1. Общая сумма контракта составляет около 88,6 миллионов долларов США. Срок выполнения — 25 сентября 2020 года. Речь идет о производстве 10 тысяч карабинов.

Оружие будет произведено в рамках Foreign Military Sales, американской программы продажи военной техники иностранным государствам. По данной программе на уровне правительств осуществляется продажа предметов и услуг оборонного назначения из Списка вооружений США (U.S. Munitions List).

Стрелковое оружие будет поставлено в Иорданию, Марокко, Афганистан, Сенегал и Тунис.

Карабин М4 является более коротким и легким вариантом штурмовой винтовки М16А2. У карабина М4 (Colt Model 920) ствол имеет меньшую длину, кроме этого, у него выдвижной телескопический приклад с четырьмя фиксированными положениями. Для него используется тот же боеприпас — 5.56×45 мм НАТО.

Версия М4А1 (Colt Model 921) является модернизированной версией М4. В комплекте к карабину есть даже быстросъемный глушитель. Данная модель используется силами специальных операций США.

С 1993 года ВС США заказали для себя в общей сложности 500 000 карабинов M4 и М4А1.