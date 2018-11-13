В России создадут новый суперкомпьютер на базе процессора «Эльбрус»

Москва, , 12:33 — REGNUM Российские ученые и инженеры намерены создать суперкомпьютер на базе отечественного процессора «Эльбрус». Стоимость проекта может составить около $1 млрд. Об этом 13 ноября сообщил «Коммерсантъ».

Отмечается, что будущий суперкомпьютер сможет войти в топ-500 и стать самым мощным среди российских подобных машин. Информацию о проекте журналистам подтвердили сотрудники Института программных систем, они сообщили, что организация намерена участвовать в разработке суперкомпьютера. Глава института Сергей Абрамов сообщил, что задача по его созданию является частью крупного проекта, в рамках которого будет производиться решение конкретной прикладной проблемы, стоящей перед Объединенной приборостроительной корпорацией.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в Великобритании был запущен суперкомпьютер Spiking Neural Network Architecture (SpiNNaker), который моделирует работу биологических нейронов. Машина состоит из миллиона ядер, её строительство началось ещё в 2006 году.

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