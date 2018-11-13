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В РКК Энергия началась стажировка кадрового резерва Роскосмоса

Техника

Основной целью обучения является развитие конструкторского кругозора резервистов

Королёв, Московская область, 13 ноября 2018, 11:58 — REGNUM  В ракетно-космической корпорации «Энергия» стартовала пятидневная стажировка по программе «Школа главного конструктора», сообщает 13 ноября пресс-служба предприятия.

Обучение по указанной программе пройдут представители кадрового резерва госкорпорации «Роскосмос» — руководители высшего звена десяти ведущих предприятий и организаций ракетно-космической отрасли. Основной целью стажировки является развитие конструкторского кругозора резервистов и изучение ими сфер деятельности, отличных от их профильного направления.

В пресс-службе «Энергии» пояснил, что участники школы познакомятся с историей корпорации и её производственной площадки — Завода экспериментального машиностроения, а также текущей деятельностью предприятия, его перспективными разработками. Представителям кадрового резерва Роскосмоса расскажут о системе менеджмента качества и подготовке инженерных и рабочих кадров, социальной политике предприятия.

Отмечается, что первый день стажировки завершился изучением процесса эргономической отработки перспективных изделий в лётно-космическом центре корпорации. Занятие провёл руководитель центра, лётчик-космонавт, Герой России Александр Калери.

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