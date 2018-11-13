Игрок «похоронил» отменённые дополнения к Final Fantasy XV

Токио, , 12:07 — REGNUM Некоторые геймеры болезненно восприняли информацию об отмене выхода трёх запланированных дополнений для игры Final Fantasy XV. В частности, пользователь с ником Mrsaturn241 и вовсе создал специальную модификацию, добавляющую «могилы дополнений» в игру, сообщает портал Kotaku.

Геймер сообщил, что таким образом «почтил память не вышедших дополнений». Со слов, Mrsaturn241 отмену дополнений можно пережить, но «настоящей пощёчиной для игроков» стало то, что разработчики отменили поддержку PC-версии игры. На одном из надгробий, добавленных в модификации, геймер написал «здесь лежит доверие покупателей».

Также стало известно, что разработчики отменили выход Mod Organizer. Mrsaturn241 считает, что это дополнение могло стать утешением для PC-пользователей, однако с его отменой интерес пользователей к игре сойдёт на нет.

Напомним, что руководство компании Square Enix сообщило об отмене выхода крупных дополнений для Final Fantasy XV. Лишь одно дополнение в итоге выйдет — «Эпизод Ардин» — появится в марте 2019 года. Бренд-директор дочерней студии Square Enix — Luminious Production сообщил, что отмена дополнений поможет компании сконцентрироваться на новом крупном проекте.

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