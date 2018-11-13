Sony подала в США патентную заявку на геймпад с сенсорным экраном

Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Компания Sony, возможно, работает над созданием геймпада с сенсорным экраном. Ожидается, что он может быть выпущен для консоли, которая придёт на смену PS4. Об этом 13 ноября сообщил портал TechSpot.

Компания подала соответствующую патентную заявку в ведомство по патентам и товарным знакам США 16 октября 2018 года. Предполагается, что на этом экране будет выводиться различная игровая информация. Стоит отметить, что подача патентной заявки сама по себе совершенно не гарантирует, что устройство в итоге выйдет на рынок.

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Напомним, Sony — не первая компания, которая экспериментирует с добавлением к геймпаду сенсорного экрана. Ранее, в 2012 году, подобный подход реализовала Nintendo на платформе Wii U. Стоит отметить, что этот проект получился провальным.

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