Инициативой Минкомсвязи по сбору данных абоненты будут пренебрегать

Москва, , 08:38 — REGNUM Обсуждаемая инициатива Минкомсвязи обязать операторов связи получать письменное согласие абонентов на передачу их данных третьим лицам, на мой взгляд, может быть связана с целью создания общедоступных справочников, считает старший консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Светлана Кузнецова.

Ранее Минкомсвязи представило законопроект, согласно которому операторов связи предлагается обязать заручаться письменным согласием абонента на передачу его данных третьим лицам. Сейчас такое условие в законе не прописано. Инициатива направлена на совершенствование защиты персональных данных абонентов.

«В действующей редакции 152-ФЗ прописаны следующие случаи, когда для обработки личных данных россиян требуется их письменное согласие: обработка биометрических данных и специальных категорий персональных данных, например, сведений о состоянии здоровья, передача персональных данных в другие страны, создание общедоступных справочников и в ряде случаев обработка личных данных работников.

Обсуждаемая инициатива Минкомсвязи обязать операторов связи получать письменное согласие абонентов на передачу их данных третьим лицам, на мой взгляд, может быть связана с целью создания общедоступных справочников. С точки зрения защиты прав граждан, это, безусловно, важная мера.

Однако необходимо также понимать, что в соответствии с требованиями 152-ФЗ в согласии, полученном в письменной форме, должны быть явно указаны третьи лица, являющиеся обработчиками персональных данных по поручению операторов связи.

Вызывает опасения, насколько удобно будет реализован процесс сбора письменных согласий для граждан. Ведь, как показывает практика, в большинстве случаев люди склонны пренебрегать защитой своих интересов в пользу более комфортного и быстрого получения услуг.

Также не стоит забывать, что вопрос реальной защиты данных лежит не только в организационной плоскости, но и в технической, а значит, не может быть достигнут только путем получения согласия абонентов».