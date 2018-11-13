Китайские ВВС начинают планомерное освоение космоса для войн будущего

Чжухай, Китай, , 08:28 — REGNUM ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) намерены расширить свое присутствие в космосе в рамках плана выхода на мировой уровень, сообщает 13 ноября газета «Жэньминь жибао».

Старший полковник, глава Бюро планирования департамента оборудования ВВС НОАК Ван Чжунхуа заявил на конференции в Чжухае провинции Гуандун, что ВВС намерены выйти за пределы атмосферы и наращиваться свое присутствие в космосе. По его словам, ВВС ожидают революционные изменения, которые будут отвечать вызовам войн будущего.

Конференция, на которой выступил Ван проводилась в честь 69-й годовщины основания ВВС Китая в рамках шестидневной 12-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке, которая подошла к концу 11 ноября в Чжухае.

Генерал-лейтенант Сюй Аньсян, являющийся также заместителем командира ВВС НОАК, по этому случаю очертил дорожную карту пофазового строительства сильных и современных ВВС. Сперва стратегические силы будут созданы к 2020 году. В них войдут воздушные и космические силы как оборонного, так и наступательного характера.

После этого арсенал ВВС НОАК будет пополнен оборудованием четвертого поколения, на основе информатизации и систематизации боевых мощностей будет улучшен баланс. К такому оборудованию и технике военные относят истребители J-20 и стратегический транспортник Y-20. При этом к третьему поколению относятся истребители J-10 и J-16.

На следующей фазе ВВС продолжат улучшать свою стратегическую мощь и модернизировать организационную структуру, человеческие ресурсы и вооружение. Строительство современных стратегических сил будет завершено ориентировочно к 2035 году, отметил Сюй. Уже к середине XXI века ВВС НОАК будут полностью соответствовать мировому классу вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский истребитель пятого поколения J-20 впервые показал свой полный арсенал ракет в последний день работы международного авиасалона в Чжухае, о котором говорилось выше.

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