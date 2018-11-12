Новые требования для грузовиков: «можно не переобуваться»

Москва, , 20:56 — REGNUM Водителям РФ не стоит забывать о том, что при международных перевозках опасных грузов зимняя резина остается обязательной, причем высота протектора должна быть не менее 6 мм. Об этом 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор по перевозкам и эксплуатации транспорта компании Intertransavto (ITA) Виктория Роговенко, комментируя новость о том, что теперь в РФ тяжёлые грузовики и автобусы могут ездить на летней резине круглый год.

«Установка зимней резины для грузовиков массой свыше 3,5 тонн никогда не была обязательной, — сказала Роговенко. — Обычно на транспортных средствах стоит резина, предназначенная для езды как в сухую погоду, так и в снежную. На такой резине есть специальные обозначения, например, M и M+S («грязь» и «грязь и снег»)».

При этом она уточнила, что единственное обязательное требование есть только при международных перевозках опасных грузов — высота протектора должна быть не менее 6 мм.

«В Норвегии и некоторых скандинавских странах, например, в зимний период большегрузные авто должны ездить только на зимней резине», — добавила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 11 ноября в России вступили в силу изменения, внесённые в технический регламент Таможенного союза о безопасности колёсных транспортных средств, согласно которому грузовые автомобили и автобусы могут круглый год ездить на резине летнего типа.

Кроме того, отметим, что согласно этому регламенту страны — члены Таможенного союза теперь могут национальным законодательством установить требование для водителей грузовиков возить цепи.

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