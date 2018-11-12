Российская компания займется обеспечением безопасности в столице Киргизии

Бишкек, , 18:47 — REGNUM Председатель госкомитета информационных технологий и связи Киргизии Бакыт Шаршембиев и заместитель генерального директора российского концерна радиостроения «Вега» Сергей Калмыков подписали договор о реализации первого этапа проекта «Безопасный город». Об этом сегодня, 12 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

В госагентстве отмечают, что российская компания должна будет начать установку системы фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД и иных правонарушений уже в течение ближайших трех месяцев.

Также стало известно о том, что концерн «Вега» внес на депозитный счет госкомитета информационных технологий гарантийное обеспечение исполнения договора в размере свыше 245,7 млн рублей, то есть 10% от суммы контракта.

ИА REGNUM напоминает, что в 4 сентября 2018 года госкомитет информационных технологий и связи Киргизии провел тендер на приобретение услуг по проекту «Безопасный город», предусматривающий установку оборудования для уличного видеонаблюдения и фиксации нарушений правил дорожного движения. Победителем стала компания из России концерн радиостроения «Вега».

Однако, спустя месяц после этого комиссия по жалобам департамента госзакупок при министерстве финансов Киргизии признала обоснованной жалобу другого участника аукциона — российской компании «Безопасность информационных систем», потребовавшей отменить итоги тендера.

Впоследствии межрайонный суд Бишкека отменил решение комиссии, признав его необоснованным.

Отметим, что ранее власти Киргизии неоднократно безуспешно пытались реализовать проект «Безопасный город». Этому мешала череда скандалов, связанных с перераспределением денег, которые будут поступать в виде штрафов от нарушителей ПДД. Та же участь постигла проект «Умный город», которым должны были заняться китайские корпорации «Beijing China Veterans Lingxin Capital Management» и «Huawei».