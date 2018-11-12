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Турция начала разработку собственного истребителя пятого поколения

Техника

Планируется, что самолет будет готов к поставке в ВВС Турции к 2032 году

Анкара, 12 ноября 2018, 17:05 — REGNUM  Турция начала разработку собственного истребителя пятого поколения. Работы ведет компания Turkish Aerospace Industries. Проект носит название Turkish Fighter (TF) или TF-X.

Речь идет о создании двухмоторного самолета пятого поколения, истребителя для завоевания превосходства в воздухе. Боевая машина будет всепогодной. В разработке TF-X турецкая компания получит технологическую помощь от британской BAE Systems, китайской AVIC и европейского концерна EADS.

Важнейшей задачей данного проекта считается создание двигателя. Предполагается, что на решение этой задачи уйдет почти десять лет. Компания Turkish Aerospace Industries приглашает международных производителей двигателей принять участие в его разработке.

Согласно утвержденному расписанию, прототип самолета TF-X в первый раз поднимется в воздух в 2023 году. Процесс массового производства новых истребителей начнется между 2032 и 2035 годами.

Планируется, что истребитель TF-X будет стоять на вооружении турецких ВВС до 2070-х годов. Кроме него, на вооружении будут истребители пятого поколения F-35A производства США.

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Военно-промышленный комплекс
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