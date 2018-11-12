Технологии 5G внедрят в России позже, чем в ЕС и США — эксперт

Москва, , 16:16 — REGNUM Внедрение технологий 5G в России произойдет позже, чем в Евросоюзе и в США, из-за непростой экономической ситуации, считает директор по развитию VAS-продуктов и сервисов для операторов связи «Инфосистемы Джет» Алексей Сечкин.

Ранее сообщалось, что Росстандарт уже приступил к работам по модернизации государственного первичного эталона единиц объемов передаваемой цифровой информации по каналам интернет и телефонии.

Ожидается, что государственный эталон для технологий 5G появится в России в 2019 году, заявил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

«Учитывая непростую экономическую ситуацию, сложившуюся на телеком-рынке, внедрение в России произойдет позже, чем в Европе и США. Однако такие стандарты, как OpenRAN, могут облегчить финансовое бремя за счет распределения затрат между операторами.

Концепция OpenRAN подразумевает виртуализацию BBU и возможность использования концепций Shared Infrastructure и СOTS (Commercial Off The Shelf). Целесообразно рассмотреть стандартизацию подходов и возможность использования операторами связи общей инфраструктуры RAN sharing, что позволит более эффективно использовать инвестиции в развитие сети 5G.

Такой подход ускорит процесс адаптации технологий и приведет к более быстрому развертыванию сетей 5G в России».

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